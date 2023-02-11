Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс».
Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Пьерр-Оливье Жозеф. Еще по одной шайбе забросили Каспери Капанен, реализовавший большинство, Джефф Картер, Брайан Раст и Джейк Гюнцел. Дважды партнерам ассистировал Евгений Малкин.
Хозяева ответили точными бросками Тревора Зегроса в большинстве, Мэйсона Мактавиша и Йона Клингберга.
«Пингвины» набрали 61 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Утки» с 40 очками 15-е на Западе.
источник: «Советский спорт»