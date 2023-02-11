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Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Анахайм»

«Пингвины» забросили шесть шайб в ворота соперника.
11 февраля 2023 09:23
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Пьерр-Оливье Жозеф. Еще по одной шайбе забросили Каспери Капанен, реализовавший большинство, Джефф Картер, Брайан Раст и Джейк Гюнцел. Дважды партнерам ассистировал Евгений Малкин.

Хозяева ответили точными бросками Тревора Зегроса в большинстве, Мэйсона Мактавиша и Йона Клингберга.

«Пингвины» набрали 61 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Утки» с 40 очками 15-е на Западе.

источник: «Советский спорт»
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