Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Анахайм»

Владимир Плющев о Тарасенко: Для его обмена есть причины

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался по поводу обмена нападающего Владимира Тарасенко, выступающего в Национальной хоккейной лиге, из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс».