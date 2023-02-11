Тарасенко о дебютной шайбе в составе «Рейнджерс»: Было много эмоций

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко прокомментировал дебютную шайбу в составе своей команды в ворота «Сиэтла».

«Я не думаю, что когда-либо испытывал такое в своей жизни. Меня впервые обменяли в НХЛ… Ну, я провел 11 лет в одном городе и команде. Ребята очень тепло нас встретили. Все здесь были очень добры к нам.

Я знал, что Панарин и Зибанеджад могут отдать мне пас, поэтому я просто пытался быть готовым. Я думаю, что иногда мы слишком заигрывались. Нам нравится играть друг с другом. Было много эмоций», - приводит слова Тарасенко клубная пресс-служба «рейнджеров».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Владимир Тарасенко с передачи Артемия Панарина, Каапо Какко, Винсент Трочек, Джейкоб Труба, реализовавший большинство, Миак Зибанежад, также забросивший при численном перевесе, и Райан Линдгрен, отличившийся в меньшинстве.

Гости ответили точными бросками Оливера Бьоркстранда, Джареда Маккена в большинстве и Брэндона Танева.

Отметим, что Тарасенко для того, чтобы впервые отличиться за свою новую команду, понадобилось всего 50 секунд на смене.

«Рейнджерс» набрали 68 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сиэтл» с 63 очками расположился на пятой строчке на Западе.