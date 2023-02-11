Тарасенко признан первой звездой матча «Рейнджерс» – «Сиэтл»

Сегодня, 11 февраля, российский форвард Владимир Тарасенко провел первый матч за «Рейнджерс». Экс-нападающий «Сент-Луиса» сыграл против «Сиэтла» в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда из Нью-Йорка одержала победу со счетом 6:3, а Тарасенко забросил шайбу за три минуты с момента дебюта.

Как сообщает пресс-служба лиги, россиянин признан первой звездой встречи. Вторым стал форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек, набравший 2 (1+1) очка, а замкнул тройку нападающий «синерубашечников» Каапо Какко, забросивший шайбу и отдавший голевой пас.