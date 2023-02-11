Тренер «Рейнджерс» Галлан остался доволен дебютом Тарасенко в команде

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал дебют российского нападающего Владимира Тарасенко в составе команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я впервые встретил Тарасенко сегодня утром он был очень взволнован. Это отличный способ начать свою карьеру в «Рейнджерс», забив уже во второй своей смене. Он отличный хоккеист и поможет нашей команде», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Тарасенко с передачи Артемия Панарина, Каапо Какко, Винсент Трочек, Джейкоб Труба, реализовавший большинство, Миак Зибанежад, также забросивший при численном перевесе, и Райан Линдгрен, отличившийся в меньшинстве.

Гости ответили точными бросками Оливера Бьоркстранда, Джареда Маккена в большинстве и Брэндона Танева.

Отметим, что Тарасенко для того, чтобы впервые отличиться за свою новую команду, понадобилось всего 50 секунд на смене.

«Рейнджерс» набрали 68 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сиэтл» с 63 очками расположился на пятой строчке на Западе.