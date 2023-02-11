Тарасенко назван первой звездой дня в НХЛ

Новичок «Рейнджерс» Владимир Тарасенко признан лучшим хоккеистом игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, сегодня, 11 февраля, экс-нападающий «Сент-Луиса» провел первый матч за новую команду. Он забросил шайбу в ворота «Сиэтла» (6:3) через три минуты после дебюта.

Второй звездой назван защитник «Питтсбурга» Пьер-Оливье Жозеф, набравший 3 (2+1) очка в матче «Анахаймом» (6:3). Замкнул тройку форвард «Торонто» Джон Таварес, забросивший две шайбы в игре с «Коламбусом» (3:0).