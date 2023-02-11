«Я здорово разогнался»: Панарин прокомментировал дебютную шайбу Тарасенко за «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал дебютную шайбу Владимира Тарасенко в составе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтл Кракен».

«Мы пытались немного потренироваться вместе, но времени было не очень много. В моменте с голом я видел его. Я здорово разогнался с шайбой. Увидел Тарасенко, который совершил довольно хороший бросок», - приводит слова хоккеиста американская пресса.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Тарасенко с передачи Артемия Панарина, Каапо Какко, Винсент Трочек, Джейкоб Труба, реализовавший большинство, Миак Зибанежад, также забросивший при численном перевесе, и Райан Линдгрен, отличившийся в меньшинстве.

Гости ответили точными бросками Оливера Бьоркстранда, Джареда Маккена в большинстве и Брэндона Танева.

Отметим, что Тарасенко для того, чтобы впервые отличиться за свою новую команду, понадобилось всего 50 секунд на смене.

«Рейнджерс» набрали 68 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сиэтл» с 63 очками расположился на пятой строчке на Западе.