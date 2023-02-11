Александр Радулов назвал любимых хоккеистов

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов дал интервью YouTube-каналу «Скользкий лед». В ходе разговора у нападающего спросили, с кого он брал пример в детстве.

«С Федорова и Могильного. Это были мои любимые хоккеисты. У меня вся комната была завешана их плакатами», – признался хоккеист.

Напомним, Александр Могильный и Сергей Федоров выступали за московский ЦСКА, после чего уехали в Северную Америку. Могильный играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто», а Федоров защищал цвета «Детройта», «Анахайма», «Коламбуса» и «Вашингтона».

К слову, в 2000 году Могильный стал обладателем Кубка Стэнли, а Федоров завоевал главный трофей НХЛ трижды: в 1997, 1998 и 2002 годах.