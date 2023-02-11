Александр Радулов: Капризова в НХЛ боятся. Он пойдет очень далеко

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов назвал лучших хоккеистов НХЛ. В его список вошли российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, а также Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Кейл Макар.

«Назову этих ребят, но не буду кого-то выделять. Капризов, думаю, где-то там. В пятерку он точно войдет. Кириллу, конечно, очень сложно. Да, Цукарелло в порядке. Они нашли друг друга, но ему надо еще кого-то.

Капризова в НХЛ боятся. Я играл против него и был приятно удивлен: Кирилл прогрессирует. Очень прилично выглядит. Он пойдет еще выше, я уверен», – заявил Радулов YouTube-каналу «Скользкий лед».

В нынешнем сезоне НХЛ 25-летний Капризов провел 51 матч и набрал 62 (29+33) очка.