ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Автомобилист» победил минское «Динамо» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Команда стала третьей, кто продолжит борьбу за трофей в Восточной конференции.
11 февраля 2023 17:42
автор: Александр Евграфов

«Автомобилист» победил минское «Динамо» и обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев площадки.

У хозяев поля дубль на счету Брукса Мэйсека (5-я и 42-я минута), Георгия Белоусова (47), Стефан да Коста (50), Кертис Волк (60). В составе гостей отличились Брэндон Козун (14), Райан Спунер (27), Никита Зоркин (38).

«Автомобилист» набрал 77 очков и занимает третье место в Восточной конференции, обеспечив себе место в плей-офф. Минское «Динамо» с 63 очками занимает восьмое место на Западе, опережая на три очка московский «Спартак».

Следующую игру минчане проведут в Омске 13 февраля против «Авангарда», а днем позже «Автомобилист» на выезде сыграет с «Амуром» в Хабаровске.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» (Минск) – 5:3 (1:1, 0:2, 4:0)

Голы:

1:0 – Мэйсек (да Коста, Эберт), 04:45 (бол.)

1:1 – Козун (Душак, Спунер), 13:43

1:2 – Спунер (Душак, Козун), 26:52

1:3 – Зоркин (Демков, Душак), 37:53

2:3 – Мэйсек (Ли), 41:04

3:3 – Белоусов (Кормье), 46:12 (бол.)

4:3 – Да Коста (Хрипунов, Гуркин), 49:59

5:3 – Волк, 59:44 (в пустые ворота)

Вратари: Бобков - Шостак

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Автомобилист» победил минское «Динамо» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина
Команда стала третьей, кто продолжит борьбу за трофей в Восточной конференции.
11.02.2023 17:42
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Салават Юлаев» на своей площадке уверенно обыграл «Витязь» в матче КХЛ
Встреча прошла в Уфе.
11.02.2023 16:42
Хоккей
Александр Радулов: Капризова в НХЛ боятся. Он пойдет очень далеко
Лидер «Ак Барса» включил россиянина в список лучших игроков лиги.
11.02.2023 12:32
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Александр Радулов назвал любимых хоккеистов
Александр Радулов назвал любимых хоккеистов
Спойлер: оба выступали за московский ЦСКА.
11.02.2023 12:14
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Я здорово разогнался»: Панарин прокомментировал дебютную шайбу Тарасенко за «Рейнджерс»
Оба россиянина поучаствовали в результативной атаке.
11.02.2023 10:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Тарасенко назван первой звездой дня в НХЛ
Тарасенко назван первой звездой дня в НХЛ
Россиянин забросил шайбу в дебютном матче за «Рейнджерс».
11.02.2023 10:41
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Рейнджерс» Галлан остался доволен дебютом Тарасенко в команде
Россиянин смог отличиться в своем первом же матче.
11.02.2023 10:28
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Тарасенко признан первой звездой матча «Рейнджерс» – «Сиэтл»
Россиянин забросил шайбу в дебютной встрече.
11.02.2023 10:00
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Тарасенко о дебютной шайбе в составе «Рейнджерс»: Было много эмоций
Россиянину удалось отличиться спустя 50 секунд после выхода на площадку.
11.02.2023 09:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Анахайм»
«Пингвины» забросили шесть шайб в ворота соперника.
11.02.2023 09:23
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика