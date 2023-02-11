«Автомобилист» победил минское «Динамо» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина

«Автомобилист» победил минское «Динамо» и обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев площадки.
У хозяев поля дубль на счету Брукса Мэйсека (5-я и 42-я минута), Георгия Белоусова (47), Стефан да Коста (50), Кертис Волк (60). В составе гостей отличились Брэндон Козун (14), Райан Спунер (27), Никита Зоркин (38).
«Автомобилист» набрал 77 очков и занимает третье место в Восточной конференции, обеспечив себе место в плей-офф. Минское «Динамо» с 63 очками занимает восьмое место на Западе, опережая на три очка московский «Спартак».
Следующую игру минчане проведут в Омске 13 февраля против «Авангарда», а днем позже «Автомобилист» на выезде сыграет с «Амуром» в Хабаровске.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» (Минск) – 5:3 (1:1, 0:2, 4:0)
Голы:
1:0 – Мэйсек (да Коста, Эберт), 04:45 (бол.)
1:1 – Козун (Душак, Спунер), 13:43
1:2 – Спунер (Душак, Козун), 26:52
1:3 – Зоркин (Демков, Душак), 37:53
2:3 – Мэйсек (Ли), 41:04
3:3 – Белоусов (Кормье), 46:12 (бол.)
4:3 – Да Коста (Хрипунов, Гуркин), 49:59
5:3 – Волк, 59:44 (в пустые ворота)
Вратари: Бобков - Шостак