Ротенберг - о поражении от «Авангарда»: Где тонко - там рвется. Будут сделаны выводы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:5).

«Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нужно поправить перед плей-офф. Дальше продолжаем готовиться. Где тонко — там рвется. Будут сделаны выводы», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Авангард» набрал 75 очков и занимает пятое место в Восточной конференции, СКА продолжает лидировать на Западе с 95 очками.

Следующую игру «Авангард» проведет 13 февраля, принимая минское «Динамо», а СКА в тот же день сыграет в Астане с «Барысом».