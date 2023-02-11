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Ротенберг - о поражении от «Авангарда»: Где тонко - там рвется. Будут сделаны выводы

СКА уступил своему сопернику со счетом 4:5.
11 февраля 2023 18:56

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:5).

«Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нужно поправить перед плей-офф. Дальше продолжаем готовиться. Где тонко — там рвется. Будут сделаны выводы», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Авангард» набрал 75 очков и занимает пятое место в Восточной конференции, СКА продолжает лидировать на Западе с 95 очками.

Следующую игру «Авангард» проведет 13 февраля, принимая минское «Динамо», а СКА в тот же день сыграет в Астане с «Барысом».

источник: КХЛ
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