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«Торпедо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ

Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
11 февраля 2023 19:33

«Торпедо» на своей площадке оказалось сильнее «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу нижегородского клуба.

В составе победителей отличились Василий Атанасов, Артем Михеев, Максим Летунов и Сергей Гончарук.

Москвичи ответили заброшенными шайбами в исполнении Фила Вароне (дважды) и Максим Цыплаков.

В следующем матче регулярного «Торпедо» примет дома «Сибирь», а «Спартак» у себя на стадионе сыграет с московским «Динамо». Оба противостояния состоятся 14 февраля.

источник: «Советский спорт»
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