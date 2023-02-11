«Торпедо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ

«Торпедо» на своей площадке оказалось сильнее «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу нижегородского клуба.

В составе победителей отличились Василий Атанасов, Артем Михеев, Максим Летунов и Сергей Гончарук.

Москвичи ответили заброшенными шайбами в исполнении Фила Вароне (дважды) и Максим Цыплаков.

В следующем матче регулярного «Торпедо» примет дома «Сибирь», а «Спартак» у себя на стадионе сыграет с московским «Динамо». Оба противостояния состоятся 14 февраля.