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«Северсталь» по буллитам обыграл «Амур»

Череповецкая команда продолжает борьбу за выход в плей-офф.
11 февраля 2023 20:12
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Северстали» в серии буллитов победили «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Череповце завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей в основное время шайбы забросили Руслан Абросимов (8-я минута), Егор Морозов (20) и Игорь Гераськин (34). У гостей отличились Руслан Педан (11), Яков Рылов (15) и Станислав Бочаров (40). Победный буллит у хозяев на счету Егора Морозова.

«Северсталь» набрала 64 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, у «Амура» тоже 64 очка, команда находится на 9-м месте на Востоке. У «Амура» и «Трактора» одинаковое количество очков, но хабаровский клуб уступает пока место в плей-офф по дополнительным показателям. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля.

Следующую игру «Северсталь» проведет 13 февраля дома с «Локомотивом», а днем позже «Амур» примет «Автомобилист».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Северсталь» (Череповец) – «Амур» (Хабаровск) – 4:3 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Абросимов (Гераськин, Хабаров), 07:09

1:1 – Педан (Николишин), 10:50

1:2 – Рылов (Гребенкин, Дубакин), 14:37

2:2 – Морозов (Суворов, Пресс), 19:20

3:2 – Гераськин (Абросимов, Вовченко), 33:32 (бол.)

3:3 – Бочаров (Рылов, Николишин), 39:04 (бол.)

4:3 – Морозов (буллит).

Вратари: Шугаев - Калниньш

источник: «Советский спорт»
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