Козлов - об уверенной победе над «Витязем»: Четкая игра, солидная от первой и до последней минуты

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов дал комментарий после победы своей команды над «Витязем» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Четкая игра, солидная от первой и до последней минуты. Помогли Илье Ежову заработать «сухарь», грамотно действовали и в обороне, и в атаке», - приводит слова специалиста пресс-служба уфимского клуба.

После этой встречи «Салават Юлаев» с 75 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Витязь» находится на той же строчке, но на Западе, имея в своем активе 72 очка.