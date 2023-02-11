Разин - о победе над «Амуром»: Сегодня было хорошее начало. Заставляли соперника удаляться

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал комментарий после победы своей команды над «Амуром» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня было хорошее начало. Заставляли соперника удаляться, у нас было много большинства. Забили. Сегодня, в принципе, большинство хорошо сработало - три гола за игру, это хороший показатель», - приводит слова специалиста пресс-служба череповецкого клуба.

«Северсталь» набрала 64 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, у «Амура» тоже 64 очка, команда находится на 9-м месте на Востоке. У «Амура» и «Трактора» одинаковое количество очков, но хабаровский клуб уступает пока место в плей-офф по дополнительным показателям.