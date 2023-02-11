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Ларионов о грязной игре «Спартака»: Здесь все средства хороши, они хотели залезть нам под кожу

Красно-белые продолжают отчаянно сражаться за место в плей-офф.
11 февраля 2023 22:33
автор: Александр Шульгин

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал манеру игры московского «Спартака» в матче с волжанами.

«Я не сторонник комментировать, что происходит в других командах, и давать какие-то оценки. «Спартак» - команда с огромными традициями, и, как бы они ни играли, у них всегда есть большая поддержка болельщиков и ДНК команды «Спартак».

«Спартак» борется за плей-офф на финишной прямой. И хотел «залезть под кожу» нам. Здесь все средства хороши, и в этом плане арбитры должны играть правильную роль полицейских. Но хоккей тем и хорош, что дает серьезную палитру всех элементов игры. «Залезть под кожу» или вывести соперника из себя - эти способы работают, когда команда отчаянно сражается за то, чтобы спасти матч или чтобы выйти в плей-офф», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу нижегородского клуба.

В составе победителей отличились Василий Атанасов, Артем Михеев, Максим Летунов и Сергей Гончарук.

Москвичи ответили заброшенными шайбами в исполнении Фила Вароне (дважды) и Максим Цыплаков.

В следующем матче регулярного «Торпедо» примет дома «Сибирь», а «Спартак» у себя на стадионе сыграет с московским «Динамо». Оба противостояния состоятся 14 февраля.

источник: КХЛ
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Ларионов о грязной игре «Спартака»: Здесь все средства хороши, они хотели залезть нам под кожу
Красно-белые продолжают отчаянно сражаться за место в плей-офф.
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