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Дубль Сирелли принес «Тампе» победу над «Далласом», у Кучерова голевая передача

Андрей Василевский пропустил всего одну шайбу.
11 февраля 2023 23:33
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Даллас Старз».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Энтони Сирелли. Еще одну шайбу одновременно с финальной сиреной в пустые ворота забросил Брэндон Хэйгел, которому ассистировал Никита Кучеров. Хозяева ответили точным броском в исполнении Джейми Бенна.

Голкипер «молний» Андрей Василевский провел на площадке весь матч.

«Тампа» набрала 70 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Даллас» с аналогичным количеством очков возглавляет Запад.

источник: «Советский спорт»
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Дубль Сирелли принес «Тампе» победу над «Далласом», у Кучерова голевая передача
Андрей Василевский пропустил всего одну шайбу.
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