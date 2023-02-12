Покер Панарина принес «Рейнджерс» гостевую победу над «Каролиной» в матче НХЛ

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Каролину» со счетом 6:2.

В составе «синерубашечников» покер оформил Артемий Панарин (забив на 38-й, 45-й, 56-й и 59-й минутах), впервые за 22 года хоккеист «Рейнджерс» забросил четыре шайбы в гостевом матче, последним, кто показывал такую результативность на выезде, был чех Радек Дворжак. Помимо Панарина забивали Мика Зибанежад, реализовавший численное преимущество (14), и Каапо Какко, поразивший пустые ворота (58).

У «ураганов» голами отличились Теуво Терявяйнен (27) и Йеспери Котканиеми (30).

Клуб из Нью-Йорка набрал 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, которую с 76 очками возглавляют «Харрикейнз».

«Каролина» 15 февраля на выезде сыграет против «Вашингтона», «Рейнджерс» на следующий день проведет гостевую встречу против «Ванкувера».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 2:6 (0:1, 2:1, 0:4)

Голы:

0:1 – Зибанежад (Панарин, Крайдер), 13:37

1:1 – Терявяйнен, 26:50

2:1 – Котканиеми (Свечников, де Хаан), 29:43

2:2 – Панарин (Веси, Трочек), 37:49

2:3 – Панарин (Трочек, Шнайдер), 44:43

2:4 – Панарин (Миллер), 55:59

2:5 – Какко (Труба, Лафреньер), 57:46 (П.В.)

2:6 – Панарин (Веси), 58:56