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«Сент-Луис» обыграл в результативном матче «Аризону», Бучневич оформил ассистентский хет-трик

Команды НХЛ на двоих забросили 11 шайб, завершив матч в овертайме.
12 февраля 2023 09:15
автор: Максим Скороходов

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил в овертайме «Аризону» со счетом 6:5.

В составе «Койотис» дубль оформил Клэйтон Келлер (забив на 1-й и 50-й минутах), помимо него по шайбе забросили Ник Шмальц (10) и Ник Бьюгстад (54), реализовавшие численное преимущество, а также Лоусон Круз (60).

У «Блюз» забивали Брэндон Саад (31), Сэмми Блэйс (38), Роберт Томас (42), дважды Калле Росен (47, 49) и Райан О'Райли, забивший в овертайме при непосредственном участии Павла Бучневича (62). Это голевая передача стала для Бучневича третьей в данной встрече, также очко за результативность получил его соотечественник россиянин Алексей Торопченко.

«Блюзмены» набрали 51 очко и занимают шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, в которой «койоты» с 42 очками располагаются строчкой ниже.

«Аризона» 14 февраля сыграет в гостях с «Нэшвиллом», «Сент-Луис» на следующий день примет «Флориду».

источник: «Советский спорт»
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«Сент-Луис» обыграл в результативном матче «Аризону», Бучневич оформил ассистентский хет-трик
Команды НХЛ на двоих забросили 11 шайб, завершив матч в овертайме.
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