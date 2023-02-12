Гол и результативная передача Марченко помогли «Коламбусу» одержать волевую победу над «Торонто»

«Коламбус» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Торонто» со счетом 4:3.

В составе канадской команды забивали Уильям Нюландер (3-я минута), Майкл Бантинг (11) и Морган Райли в большинстве (42).

У американского клуба голами отличились Бун Дженнер с передачи Кирилла Марченко (25), сам Марченко (36), Шон Курали (36) и Кент Джонсон (46).

«Блю Джэкетс» продолжают занимать последнее место в Столичном дивизионе, набрав 36 очков. «Мэйпл Лифс» идет вторыми в Атлантическом дивизионе, имея 72 очка.

«Коламбус» 15 февраля примет «Нью-Джерси», «Торонто» на следующий день сыграет дома против «Чикаго».