Панарин - о первом покере в карьере: Сегодня, вероятно, мой день

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свою игру против «Каролины» (6:2) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, что российский форвард впервые в карьере оформил покер.

«Четыре гола, впервые в жизни. Если бы я знал, как это объяснить, я бы объяснил. Я не знаю, что произошло сегодня вечером, так что сегодня, вероятно, мой день», - сказал Панарин пресс-службе НХЛ.

Добавим, что Лига высоко оценила игру Панарина, назвав его первой звездой прошедшего дня.