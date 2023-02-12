«Металлург» обыграл «Сибирь» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина

«Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 4:1.

В составе «магнитки» дубль оформил Денис Зернов, забив в большинстве (3-я минута) и в равных составах (24), также численное преимущество реализовал Семен Кошелев (18), помимо них автором гол стал Брендан Лайпсик (35). У новосибирской команды забил Никита Шашков (48).

«Металлург» набрал 77 очков, поднялся на третье место Восточной конференции и вышел в розыгрыш Кубка Гагарина. Также в плей-офф КХЛ попала и «Сибирь», располагающаяся с 78 очками строчкой выше.

«Сибирь» 14 февраля сыграет в гостях против «Торпедо», «Металлург» на следующий день примет «Нефтехимик».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) - «Металлург» (Магнитогорск) - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы:

0:1 – Зернов (Керран, Лайпсик), 2:42 (Бол.)

0:2 – Кошелев (Карпов, Голдобин), 17:22 (Бол.)

0:3 – Зернов (Карпов), 23:52

0:4 – Лайпсик (Никонцев), 34:04

1:4 - Шашков (Морозов), 47:27