Воробьев - о победе над «Сибирью»: Мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев дал комментарий после победы своей команды над «Сибирью» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В прошлой игре мы, если честно, не планировали столько шайб. Но бывают такие матчи. Вроде бы мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся», - приводит слова специалиста Воробьева пресс-служба КХЛ.

После этой встречи «Металлург» набрал 77 очков, поднялся на третье место Восточной конференции и вышел в розыгрыш Кубка Гагарина. Также в плей-офф КХЛ попала и «Сибирь», располагающаяся с 78 очками строчкой выше.

«Сибирь» 14 февраля сыграет в гостях против «Торпедо», «Металлург» на следующий день примет «Нефтехимик».