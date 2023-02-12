ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ЦСКА третий раз в сезоне победил «Динамо» в матче КХЛ и вышел на второе место

Действующие обладатели Кубка Гагарина добыли победу в серии буллитов.
12 февраля 2023 19:30
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты московского ЦСКА в серии буллитов победили столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Армейцы открыли счет на 12-й минуте благодаря броску Виталия Абрамова, затем дубль Дмитрия Рашевского вывел бело-голубых вперед. Меньше чем за пять минут ЦСКА смог сравнять счет, отличился Михаил Григоренко. Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов точнее оказались красно-синие. Победный буллит на счету Антона Слепышева.

ЦСКА набрал 86 очков и вышел на второе место в Западной конференции, «Динамо» с 80 очками занимает пятое место. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф.

В следующем матче «Динамо» сыграет со «Спартаком» 14 февраля, а ЦСКА днем позже примет ярославский «Локомотив». Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Динамо» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Абрамов (Мингачев), 11:11

1:1 – Рашевский (Кодола, Миронов), 36:43

2:1 – Рашевский (Прибыльский, Кодола), 42:12

2:2 – Григоренко (Мамин, Соркин), 55:57

2:3 – Слепышев (буллит)

Вратари: Волков - Шарыченков

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
ЦСКА третий раз в сезоне победил «Динамо» в матче КХЛ и вышел на второе место
Действующие обладатели Кубка Гагарина добыли победу в серии буллитов.
12.02.2023 19:30
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Воробьев - о победе над «Сибирью»: Мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся
«Металлург» обыграл своего соперника со счетом 4:1.
12.02.2023 17:37
Хоккей
«Металлург» обыграл «Сибирь» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Новосибирске.
12.02.2023 15:43
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Панарин - о первом покере в карьере: Сегодня, вероятно, мой день
Четыре гола российского хоккеиста принесли «Рейнджерс» победу над «Каролиной».
12.02.2023 13:44
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Панарин признан НХЛ главной звездой дня
Российский форвард оформил первый покер в карьере.
12.02.2023 10:50
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Гол и результативная передача Марченко помогли «Коламбусу» одержать волевую победу над «Торонто»
Американская команда проигрывала в гостевом матче НХЛ - 0:2.
12.02.2023 10:03
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Сент-Луис» обыграл в результативном матче «Аризону», Бучневич оформил ассистентский хет-трик
Команды НХЛ на двоих забросили 11 шайб, завершив матч в овертайме.
12.02.2023 09:15
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Покер Панарина принес «Рейнджерс» гостевую победу над «Каролиной» в матче НХЛ
Игрок «синерубашечников» впервые за 22 год забросил четыре шайбы на выезде.
12.02.2023 08:18
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Дубль Сирелли принес «Тампе» победу над «Далласом», у Кучерова голевая передача
Андрей Василевский пропустил всего одну шайбу.
11.02.2023 23:33
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ларионов о грязной игре «Спартака»: Здесь все средства хороши, они хотели залезть нам под кожу
Красно-белые продолжают отчаянно сражаться за место в плей-офф.
11.02.2023 22:33
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика