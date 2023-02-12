ЦСКА третий раз в сезоне победил «Динамо» в матче КХЛ и вышел на второе место

Хоккеисты московского ЦСКА в серии буллитов победили столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Армейцы открыли счет на 12-й минуте благодаря броску Виталия Абрамова, затем дубль Дмитрия Рашевского вывел бело-голубых вперед. Меньше чем за пять минут ЦСКА смог сравнять счет, отличился Михаил Григоренко. Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов точнее оказались красно-синие. Победный буллит на счету Антона Слепышева.

ЦСКА набрал 86 очков и вышел на второе место в Западной конференции, «Динамо» с 80 очками занимает пятое место. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф.

В следующем матче «Динамо» сыграет со «Спартаком» 14 февраля, а ЦСКА днем позже примет ярославский «Локомотив». Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Динамо» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Абрамов (Мингачев), 11:11

1:1 – Рашевский (Кодола, Миронов), 36:43

2:1 – Рашевский (Прибыльский, Кодола), 42:12

2:2 – Григоренко (Мамин, Соркин), 55:57

2:3 – Слепышев (буллит)

Вратари: Волков - Шарыченков