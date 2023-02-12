Федоров назвал причины победы ЦСКА над московским «Динамо» в КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:2 Б).

«Не думаю, что у нас были фундаментальные ошибки. Где-то ослабили хватку. Думаю, что после второго периода мы перестроились, пропустив в начале третьего», - приводит слова специалиста пресс-служба армейцев.

ЦСКА набрал 86 очков и вышел на второе место в Западной конференции, «Динамо» с 80 очками занимает пятое место. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф.

В следующем матче «Динамо» сыграет со «Спартаком» 14 февраля, а ЦСКА днем позже примет ярославский «Локомотив». Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля.