Две голевые передачи Дадонова помогли «Монреалю» обыграть «Эдмонтон»

«Монреаль» на своей площадке оказался сильнее «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Канадиенс».

В составе победителей дубль оформил Джордан Харрис. Также по разу отличились Алекс Белзиле, Джош Андерсон, Рафаэль Харви-Пинар и Кристиан Дворак. Российский форвард Евгений Дадонов отдал две результативные передачи.

«Ойлерз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Леона Драйзайтля и Эвандера Кейна.

В следующем матче «Монреаль» примет дома «Чикаго» (15 февраля), а «Эдмонтон» у себя на стадионе сыграет с «Детройтом» (16 февраля).