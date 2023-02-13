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«Сан-Хосе» победил «Вашингтон», российские хоккеисты поучаствовали в четырех голах из пяти

Игра регулярного чемпионата НХЛ прошла в столице США.
13 февраля 2023 01:20
автор: Максим Скороходов

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сан-Хосе» со счетом 1:4.

В составе «Шаркс» забивали Евгений Свечников (3-я минута), Александр Барабанов в большинстве (30), Эрик Карлссон с передачи Барабанова (53) и Томаш Гертл, поразивший пустые ворота (58). Единственную шайбу «Кэпиталз» забросил Евгений Кузнецов (37).

«Акулы» набрали 45 очков и занимают седьмое место в Тихоокеанском дивизионе, «столичные» с 62 очками находятся в зоне плей-офф, благодаря тому, что идут седьмыми в Восточной конференции.

«Вашингтон» 15 февраля примет «Каролину», «Сан-Хосе» в тот же день сыграет дома против «Питтсбурга».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» - «Сан-Хосе Шаркс» - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы:
0:1 – Свечников (Карлссон, Гаджович), 2:54
0:2 – Барабанов (Карлссон, Гертл), 29:04 (Бол.)
1:2 – Кузнецов (ван Римсдайк, Густафссон), 36:56
1:3 – Карлссон (Кутюр, Барабанов), 52:55
1:4 – Гертл (Бонино), 57:49 (П.В.)

источник: «Советский спорт»
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