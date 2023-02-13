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Российских хоккеист потерял почку из-за травмы, полученной после столкновения с соперником

Ужасное произошло в матче ВХЛ.
13 февраля 2023 10:57
автор: Максим Скороходов

Хоккейный «Динамо-Алтай» из Барнаула рассказал о страшной травме своего защитника Егора Стронова, полученной в матче второго этапа чемпионата ВХЛ-Б против ЦСК ВВС (2:3Б).

«Вчера во время матча с ЦСК ВВС защитник нашей команды Егор Стронов, после столкновения с соперником, получил травму. Егор был госпитализирован в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова города Самары. В ходе обследования было выявлено повреждение левой почки. Во время операции спасти орган врачам не удалось, в следствии чего, к сожалению, почку пришлось удалить. Состояние Егора оценивается врачами как стабильно тяжелое. В медицинских препаратах Егор на данный момент не нуждается.

Выражаем глубочайшие слова поддержки родным, близким и друзьям Егора!» - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне Стронов провел 21 игру с показателем полезности »+2», в которых набрал 4 (1+2) очка. За барнаульскую команду он выступает с сезона-2018/19.

Добавим, что во втором этапе ВХЛ-Б «Динамо-Алтай» провел два матча и набрал одно очко, команда занимает третье место из четырех команд. Помимо «Динамо-Алтая» и ЦСК ВВС борьбу продолжают саратовский «Кристалл» и «Челны».

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