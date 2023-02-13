Валерий Каменский: Желаю Панарину завоевать Кубок Стэнли

«Хочу поздравить его, пусть дальше двигается к новым высотам. Желаю ему завоевать Кубок Стэнли, и пусть радует нас, его болельщиков, своей игрой», — сказал Каменский «Газете.Ru».

Матч «Рейнджерс» и «Каролины» завершился победой ньюйоркцев со счетом 6:2. Панарин не просто оформил покер, но также сделал натуральный хет-трик – забросил три шайбы подряд. Аналогичное достижение в тот же день установил Адриан Кемпе, чей «Лос-Анджелес» разгромил «Питтсбург» 6:0. Это стало уникальным рекордом НХЛ: никогда ранее в истории лиги двое игроков не оформляли покер в один день, сделав при этом натуральные хет-трики.