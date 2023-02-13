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Валерий Каменский: Желаю Панарину завоевать Кубок Стэнли

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал выступление российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины».
13 февраля 2023 15:53

«Хочу поздравить его, пусть дальше двигается к новым высотам. Желаю ему завоевать Кубок Стэнли, и пусть радует нас, его болельщиков, своей игрой», — сказал Каменский «Газете.Ru».

Матч «Рейнджерс» и «Каролины» завершился победой ньюйоркцев со счетом 6:2. Панарин не просто оформил покер, но также сделал натуральный хет-трик – забросил три шайбы подряд. Аналогичное достижение в тот же день установил Адриан Кемпе, чей «Лос-Анджелес» разгромил «Питтсбург» 6:0. Это стало уникальным рекордом НХЛ: никогда ранее в истории лиги двое игроков не оформляли покер в один день, сделав при этом натуральные хет-трики.

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Валерий Каменский: Желаю Панарину завоевать Кубок Стэнли
Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал выступление российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины».
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