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Четыре россиянина попали в список лучших проспектов НХЛ до 23 лет 

В настоящий момент два российских спортсмена выступают в КХЛ.
13 февраля 2023 17:58
автор: Глеб Шевяков

Стал известен список из 50 лучших молодых хоккеистов НХЛ в возрасте до 23 лет. Рейтинг был составлен американской прессой.

Отмечается, что в данный топ попадают те хоккеисты, которые еще не провели за свой клуб в НХЛ ни одного матча.

Сообщается, что в рейтинге оказались четыре российских хоккеиста. 13-ю строчку списка занял 19-летний защитник академии «Анахайма Дакс» Павел Минтюков. Форвард магнитогорского «Металлурга» Данил Юров, который принадлежит «Миннесоте Уайлд» занял 29-е место. На 36-й строчке расположился нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко. 38-е место осталось за защитником СКА Александром Никишиным, который ранее был задрафтован «Каролиной Харрикейнз».

Добавим, что лучшим в рейтинге проспектов считается 18-летний нападающий системы «Аризоны Койотс» Логан Кули.

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