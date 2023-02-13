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СКА одолел «Барыс» в гостевом матче КХЛ

Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на «Барыс Арене» в Астане.
13 февраля 2023 18:52
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и СКА завершился победой петербуржцев со счетом 6:4.

Отметим, что за гостевую команду заброшенными шайбами отметились Игорь Ожиганов (4-я минута), Святослав Гребенщиков (16), Евгений Кетов (19), Степан Фальковский (30), Дамир Жафяров (44) и Василий Глотов (59). Гости ответили голами Алекса Гранта (22), Никиты Михайлиса (42), Джереми Бракко (47) и Кирилла Савицкого (54).

Таким образом, «питерские армейцы» по-прежнему лидируют в турнирной таблице Западной конференции, набрав 97 очков после 64 игр. Казахстанский клуб располагается на последнем, 11-м месте на Востоке, имея в своем активе 59 очков.

Добавим, что 16 февраля СКА примет на своей домашней арене примет «Сибирь», 15 февраля «Барыс» сыграет дома с минским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:6 (0:3, 1:1, 3:2)

Голы:

0:1 – Ожиганов (Бардаков), 03:23

0:2 – Гребенщиков (Педан, Воробьев), 15:37

0:3 – Кетов (Воробьев, Камалов), 18:03

1:3 – Грант (Луис), 21:06 (бол.)

1:4 – Фальковский (Глотов, Жафяров), 29:23

2:4 – Михайлис (Рахманов, Ножье), 41:02

2:5 – Жафяров (Яшкин, Бардаков), 43:15

3:5 – Бракко (Рахманов, Шалапов), 46:40

4:5 – Савицкий (Бракко, Бекетаев), 53:38

4:6 – Глотов (Кетов), 58:35

Вратари: Гудачек - Николаев

источник: «Советский спорт»
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