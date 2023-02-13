«Локомотив» одержал четвертую победу кряду, обыграв в серии буллитов «Северсталь»

«Локомотив» нанес поражение «Северстали» (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались ярославцы. Автором решающего броска стал Степан Никулин.

Таким образом, команда Игоря Никитина одержала четвертую победу кряду, а череповецкий клуб прервал серию из двух побед подряд.

15 февраля «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА, а команда Андрея Разина через три дня встретится со «Спартаком».