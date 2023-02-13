«Сочи» уступил «Салавату Юлаеву», пропустив четыре шайбы

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Салават Юлаев» завершился в пользу гостей – 4:1.
Таким образом, черноморский клуб потерпел пятое поражение за последние шесть встреч, а уфимцы выиграли четвертый матч кряду.
15 февраля «Салават» сыграет с «Авангардом», а «Сочи» днем позже встретится с «Трактором».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» – «Салават Юлаев» (Уфа) – 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
Голы:
0:1 – Башкиров (Дроздов, Панин), 08:10
0:2 – Науменков (Шмелев), 27:31
0:3 – Коледов (Кадейкин, Шмелев), 30:39
1:3 – Мачулин (Николаев), 33:10
1:4 – Хмелевски (Кадейкин, Шмелев), 37:27