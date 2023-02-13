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«Сочи» уступил «Салавату Юлаеву», пропустив четыре шайбы

Черноморский клуб потерпел пятое поражение за последние шесть встреч.
13 февраля 2023 21:41

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Салават Юлаев» завершился в пользу гостей – 4:1.

Таким образом, черноморский клуб потерпел пятое поражение за последние шесть встреч, а уфимцы выиграли четвертый матч кряду.

15 февраля «Салават» сыграет с «Авангардом», а «Сочи» днем позже встретится с «Трактором».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» – «Салават Юлаев» (Уфа) – 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Голы:

0:1 – Башкиров (Дроздов, Панин), 08:10

0:2 – Науменков (Шмелев), 27:31

0:3 – Коледов (Кадейкин, Шмелев), 30:39

1:3 – Мачулин (Николаев), 33:10

1:4 – Хмелевски (Кадейкин, Шмелев), 37:27

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