Артемий Панарин – первая звезда недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала тройку лучших игроков недели.

Так, звание первой звезды досталось форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину. Россиянин провел 4 матча и набрал 9 (4+5) очков. К слову, в противостоянии с «Каролиной» (6:2) нападающий оформил первый покер в карьере.

Звание второй звезды досталось защитнику «Сан-Хосе Шаркс» Эрику Карлссону. В его активе 7 (2+5) очков в трех матчах. Замкнул тройку форвард «Аризоны» Клейтон Келлер, забросивший 3 шайбы и отдавший 4 ассиста в трех встречах.