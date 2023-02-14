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«Миннесота» проиграла «Флориде», Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне

Россиянин стал третьим игроком в истории команды, кому удалось этого добиться в двух сезонах подряд.
14 февраля 2023 07:59
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» проиграли «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Поле завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей в основное время шайбу забросил Ээту Луостаринен (23-я минута), затем счет сравнял Кирилл Капризов (26). Для россиянина эта шайба стала 30-й в этом сезоне. Россиянин стал третьим игроком в истории «дикарей», кому удалось этого добиться в двух сезонах подряд. Но в серии буллитов Капризову повезло меньше, он не реализовал свою попытку. А победный буллит для «Флориды» исполнил Александр Барков.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков.

«Миннесота» с 61 очком занимает 7-е место в Западной конференции. «Флорида» с 60 очками — на 10-й строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Миннесота Уайлд» - «Флорида Пантерз» - 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Голы:

0:1 – Луостаринен (Форслинг, Казинс), 22:06

1:1 – Капризов (Зуккарелло, Эддисон), 25:15

1:2 – Барков (буллит).

источник: «Советский спорт»
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