Голевая передача Кузьменко не спасла «Ванкувер» от разгрома «Детройтом»

Хоккеисты «Детройта» разгромили «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Ванкувере закончилась победой гостей со счетом 6:1.

У «красных крыльев» дубль оформил Дилан Ларкин (11-я и 20-я минуты), шайбы на счету Робби Фаббри (29), Густава Линдстрёма (41), Пиуса Сутера (46) и Джонатана Берггрена (48). У хозяев шайбу с передачи россиянина Андрея Кузьменко забросил Шелдон Дрис (22).

Для Кузьменко эта передача стала 23-й в 53 матчах нынешнего сезона, на его счету также 22 шайбы.

«Детройт» набрал 56 очков и занимает 12-е место на «Востоке». «Ванкувер» с 46 очками — 12-й на «Западе».