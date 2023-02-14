ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Нэшвилл» проиграл «Аризоне, у Тренина – голевая передача

Для россиянина это восьмой ассист в сезоне, в котором он провел 46 игр.
14 февраля 2023 10:34
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» проиграли «Аризоне Койотс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги – 2:4.

У хозяев площадки отличились Роман Йоси и Колтон Сиссонс, отправивший шайбу в ворота с передачи россиянина Якова Тренина. У Тренина в 46 матчах 6 голов и 8 результативных передач.

У «койотов» дубль на счету Лоусона Крауза, по шайбе забросили Ник Шмальц и Кристиан Фишер.

«Нэшвилл» с 56 очками занимает 10-е место в Западной конференции. У «Аризоны» 44 очка и 14-я строчка.

Это интересно:
«Нэшвилл» проиграл «Аризоне, у Тренина – голевая передача
Для россиянина это восьмой ассист в сезоне, в котором он провел 46 игр.
14.02.2023 10:34
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Голевая передача Кузьменко не спасла «Ванкувер» от разгрома «Детройтом»
На счету россиянина 22 шайбы и 23 ассиста в 53 матчах сезона.
14.02.2023 09:47
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Миннесота» проиграла «Флориде», Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне
Россиянин стал третьим игроком в истории команды, кому удалось этого добиться в двух сезонах подряд.
14.02.2023 07:59
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Артемий Панарин – первая звезда недели в НХЛ
Артемий Панарин – первая звезда недели в НХЛ
Российский форвард набрал 9 (4+5) очков в четырех матчах.
13.02.2023 22:10
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Сочи» уступил «Салавату Юлаеву», пропустив четыре шайбы
Черноморский клуб потерпел пятое поражение за последние шесть встреч.
13.02.2023 21:41
Хоккей
«Локомотив» одержал четвертую победу кряду, обыграв в серии буллитов «Северсталь»
Решающий бросок в активе Степана Никулина.
13.02.2023 21:36
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
СКА одолел «Барыс» в гостевом матче КХЛ
Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на «Барыс Арене» в Астане.
13.02.2023 18:52
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» обыграл минское «Динамо» и вышел в плей-офф КХЛ
Омский клуб решил все вопросы в третьем периоде.
13.02.2023 18:52
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Четыре россиянина попали в список лучших проспектов НХЛ до 23 лет 
В настоящий момент два российских спортсмена выступают в КХЛ.
13.02.2023 17:58
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Валерий Каменский: Желаю Панарину завоевать Кубок Стэнли
Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал выступление российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины».
13.02.2023 15:53
Хоккей
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика