«Нэшвилл» проиграл «Аризоне, у Тренина – голевая передача

Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» проиграли «Аризоне Койотс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги – 2:4.

У хозяев площадки отличились Роман Йоси и Колтон Сиссонс, отправивший шайбу в ворота с передачи россиянина Якова Тренина. У Тренина в 46 матчах 6 голов и 8 результативных передач.

У «койотов» дубль на счету Лоусона Крауза, по шайбе забросили Ник Шмальц и Кристиан Фишер.

«Нэшвилл» с 56 очками занимает 10-е место в Западной конференции. У «Аризоны» 44 очка и 14-я строчка.