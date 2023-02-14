«Амур» победил «Автомобилист» и вошел в зону плей-офф Восточной конференции

Хоккеисты хабаровского «Амура» победили «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

«Амур» дважды вел по ходу встречи: шайбы забросили Владислав Барулин (18-я минута) и Иван Николишин (46). Дважды «Автомобилист» отыгрывался благодаря точным броскам Анатолия Голышева (28) и Алексея Макеева (50). Победную шайбу для «Амура» забросил Руслан Педан (52).

«Амур» набрал 67 очков и вышел на восьмое место в Восточной конференции, опередив на два очка «Нефтехимик». «Автомобилист» с 77 очками занимает четвертое место там же.

16 февраля эти команды вновь сыграют в Хабаровске. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Амур» (Хабаровск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы:

1:0 – Барулин (Дрозг, Кулик), 17:29

1:1 – Голышев (Ли, Кормье), 27:18

2:1 – Николишин (Бочаров, Аляев), 45:53

2:2 – Макеев (Мэйсек), 49:32

3:2 – Педан (Бочаров, Лихачев), 51:39

Вратари: Калниньш - Галкин