«Ак Барс» победил «Адмирал» в гостевом матче КХЛ

Хоккеисты казанского «Ак Барса» победили «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

У победителей отличились Илья Сафонов (3-я минута), Артем Лукоянов (26), Артем Галимов (37). В составе «Адмирала» шайбы забросили Александр Шевченко (33) и Рудольф Червени (54).

«Ак Барс» набрал 83 очка и лидирует в Восточной конференции, опережая «Сибирь» на пять очков, «Адмирал» с 71 очком занимает седьмое место там же.

В следующей матче 16 февраля эти команды вновь сыграют друг с другом в Владивостоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Адмирал» (Владивосток) – «Ак Барс» (Казань) – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).

Голы:

0:1 – Сафонов (Воронков, Радулов), 02:58

0:2 – Лукоянов (Дыняк), 25:33 (мень.)

1:2 – Шевченко (Файзуллин, Гареев), 32:52

1:3 – Галимов (Лукоянов), 36:51

2:3 – Червени (Хамидуллин, Шевченко), 53:42

Вратари: Серебряков – Мифтахов