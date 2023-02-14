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В Финляндии уверены, что КХЛ нуждается в западных хоккеистах 

Российские клубы ищут варианты усиления на следующий сезон за рубежом.
14 февраля 2023 17:21
автор: Глеб Шевяков

Финский журналист Тимо Куннари заявил, что Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимы западные спортсмены.

«Российские команды КХЛ находятся в поисках западных хоккеистов и готовы предлагать им контракты с большой зарплатой. Им необходимы усиления на следующий сезон и несколько клубов уже обращались по поводу возможных приглашений финских игроков. Они интересуются даже теми спортсменами, на которых раньше бы не обратили внимание. Определенно, что КХЛ нужны спортсмены с Запада», – приводит слова Куннари финская пресса.

Добавим, что в настоящий момент в КХЛ выступает единственный финн — нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен.

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В Финляндии уверены, что КХЛ нуждается в западных хоккеистах 
Российские клубы ищут варианты усиления на следующий сезон за рубежом.
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