В Финляндии уверены, что КХЛ нуждается в западных хоккеистах 

Финский журналист Тимо Куннари заявил, что Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимы западные спортсмены.

«Российские команды КХЛ находятся в поисках западных хоккеистов и готовы предлагать им контракты с большой зарплатой. Им необходимы усиления на следующий сезон и несколько клубов уже обращались по поводу возможных приглашений финских игроков. Они интересуются даже теми спортсменами, на которых раньше бы не обратили внимание. Определенно, что КХЛ нужны спортсмены с Запада», – приводит слова Куннари финская пресса.

Добавим, что в настоящий момент в КХЛ выступает единственный финн — нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен.