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«Торпедо» вырвало победу у «Сибири» в овертайме    

Матч КХЛ между клубами состоялся во Дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде.
14 февраля 2023 21:35
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Торпедо» дома оказались сильнее «Сибири» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 4:4. За хозяев льда дублем отличился Сергей Гончарук (7-я и 36-я минуты), по голу забили Богдан Конюшков (9) и Василий Атанасов (16). За гостей шайбы забросили Александр Шаров (12), Тимур Ахияров (48), Валентин Пьянов (58) и Бек Тейлор (60).

Победу в овертайме нижегородцам принес гол Максима Летунова (65).

Таким образом, подопечные Игоря Ларионова поднимаются на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 87 очков после 63 игр. Команда Андрея Мартемьянова располагается на втором месте на Востоке, имея в своем активе 79 очков.

Добавим, что 18 февраля «Торпедо» отправится в гости к минскому «Динамо», 16 февраля «Сибирь» сыграет на выезде с СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Сибирь» (Новосибирск) – 5:4 ОТ (3:1, 1:0, 0:3, 1:0)

Голы:

1:0 – Гончарук (Коваленко), 06:04

2:0 – Конюшков (Атанасов, Гончарук), 08:49

2:1 – Шаров (Бэк, Пьянов), 11:01 (бол.)

3:1 – Атанасов (Гончарук, Иванов), 15:45

4:1 – Гончарук (Летунов, Коваленко), 35:19 (бол.)

4:2 – Ахияров (Шаров, Бутузов), 47:21

4:3 – Пьянов (Шаров), 58:00

4:4 – Бек ( Мерфи, Бутузов), 59:45 (бол.)

5:4 – Летунов (Фирстов, Хуска), 64:00

Вратари: Хуска – Костин

источник: «Советский спорт»
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