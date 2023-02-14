«Спартак» уступил «Динамо» в московском дерби 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и московским «Динамо» завершился победой бело-голубых со счетом 3:2.
Отметим, что за гостевую команду заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский (9-я минута), Владислав Кодола (30) и Якоб Лилья (57). Хозяева ответили голами Ильи Талалуева (41) и Филипа Вароне (58).
Таким образом, «бело-голубые волки» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка после 63 игр. «Гладиаторы» располагаются на девятом месте, имея в своем активе 60 очков.
Добавим, что 16 февраля команды снова встрется на домашней арене «Спартака».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы:
0:1 – Рашевский (Кодола), 08:06
0:2 – Кодола (Лилья, Уил), 29:05 (бол.)
1:2 – Талалуев (Вароне, Принс), 40:37 (бол.)
1:3 – Лилья (Менелл), 56:39 (бол.)
2:3 – Вароне (Принс, Хохлачев), 57:18