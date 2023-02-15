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Тренер «Вашингтона» – о поездке Овечкина в Россию: Семья – это самое главное

Российский спортсмен возвращается на родину из-за состояния здоровья отца.
15 февраля 2023 00:17
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался по поводу отъезда форварда команды Александра Овечкина в Россию.

Отмечается, что 37-летний хоккеист покинул расположение клуба НХЛ из-за проблем со здоровьем его отца.

«Когда что-то касается ваших близких и семьи, это становится самым главным в жизни. Мы поддерживаем его, ему необходимо разобраться с ситуацией. Он заботливый человек, он постоянно беседует с одноклубниками в раздевалке», – приводит слова Лавиолетта американская пресса.

Добавим, что Овечкин является вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб. До рекорда Грецки ему недостает 82 гола.

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