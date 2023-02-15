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Три очка Барбашева и голевая передача Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Флориду»

Действия российских хоккеистов позволили команде достичь 17-й победе в сезоне.
15 февраля 2023 08:33
автор: Максим Скороходов

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Флориду» со счетом 6:2.

В составе «блюзменов» дублем отличился Брэйден Шен, забив в меньшинстве (12-я минута) и в равных составах (21), также по шайбе забросили Ник Ледди, забивший победный гол с передачи Ивана Барбашева (33), Райан О'Райли (50), Джордан Кайру (50) и Барбашев, поразивший пустые ворота (58). Отметим, что в итоге российский форвард отдал две голевые передачи, а его соотечественник Павел Бучневич - одну.

За «пантер» голами отличились Эту Луостаринен (39) и Картер Верхеге (54).

«Блюз» набрал 53 очка и занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Пантерз» остались с 60 очками и идут четвертыми в Атлантическом дивизионе.

«Флорида» 17 февраля сыграет в гостях с «Вашингтоном», «Сент-Луис» в этот же день примет «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» - «Флорида Пантерз» - 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Голы:
1:0 – Шенн (Томас, Крюг), 11:27 (Бол.)
2:0 – Шенн (Кайру), 20:35
3:0 – Ледди (Барбашев), 32:51
3:1 – Луостаринен (Верхеге, Ткачак), 38:44
4:1 – О′Райлли (Барбашев, Бучневич), 49:28
5:1 – Кайру (Томас), 49:28
5:2 – Верхеге (Монтур, Ткачак), 53:28
6:2 – Барбашев, 57:12 (П. В.)

источник: «Советский спорт»
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