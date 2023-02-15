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«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Каролине» в матче НХЛ, Орлов отдал голевую передачу

Капитан «столичных» вернулся в Россию по семейным обстоятельствам.
15 февраля 2023 08:54
автор: Максим Скороходов

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Каролине» со счетом 2:3.

В составе «ураганов» забивали Брент Бернс (15-я минута), Пол Штястны (23) и Стефан Нейсен в большинстве (32).

У «столичных» заброшенными шайбами отличились Ти-Джей Оши с передачи Дмитрия Орлова (20) и Джо Снивли (27).

В матче не принимал участие капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он улетел в Россию по причине ухудшения здоровья отца.

«Харрикейнз» набрали 78 очков и продолжают возглавлять Столичный дивизион, где «Кэпиталз», оставшись с 62 очками опустились на пятое место, при этом попадая в плей-офф благодаря восьмой позиции в Восточной конференции.

«Каролина» 17 февраля примет «Монреаль», «Вашингтон» в этот же день сыграет дома с «Флоридой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз» - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы:
0:1 – Бернс (Мартинук, Дж.Стаал), 15:00
1:1 – Оши (Орлов, Снивли), 19:02
1:2 – Штястны (Нейсен, де Хаан), 22:33
2:2 – Снивли (ван Римсдайк), 26:23
2:3 – Нейсен (Терявяйнен, Шей), 31:38 (Бол.)

источник: «Советский спорт»
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