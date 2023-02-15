Голы Кучерова и Наместникова помогли «Тампе-Бэй» вырвать победу у «Колорадо»

«Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Колорадо» со счетом 4:3Б.

В составе команды из Денвера забивали Арттури Лехконен с передачи Валерия Ничушкина (1-я минута), Натак МакКиннон (27) и Денис Мальгин (43).

У «молний» заброшенными шайбами отличились Никита Кучеров (34), признанный второй звездой встречи, Энтони Сирелли (41) и Владислав Наместников (45).

Победителя пришлось определять в серии буллитов, где решающий бросок совершил нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос. Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 43 из 46 бросков по своим воротам, его коллега по амплуа из «Колорадо», а также соотечественник, Александр Георгиев - 32 из 35.

«Лайтнинг» набрал 72 очка и поднялся на второе место в Атлантическом дивизионе. «Эвеланш» идет третьим в Центральном дивизионе, оставшись с 61 очком.

«Тампа-Бэй» 16 февраля сыграет в гостях против «Аризоны», «Колорадо» в этот же день предстоит выездная встреча с «Миннесотой».