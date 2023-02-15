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Капитан «Тампы-Бэй» заявил, что она смогла победить «Колорадо» только благодаря игре Василевского

Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился в серии послематчевых буллитов.
15 февраля 2023 11:52
автор: Максим Скороходов

Капитан «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос, принесший своей команде победу над «Колорадо» (4:3Б) точным броском в серии буллитов, назвал вратаря «молний» Андрея Василевского главным героем встречи.

«Василевский дает нам шанс на победу в каждом матче. Первые два периода они играли лучше нас, но он оставил нас в игре. В третьем периоде, я думаю, мы были лучше и смогли перевести игру в овертайм, где могло случиться что угодно», - приводит слова Стэмкоса пресс-служба НХЛ.

Андрей Василевский отразил 43 из 46 бросков по своим воротам, его коллега по амплуа из «Колорадо», а также соотечественник, Александр Георгиев - 32 из 35.

«Лайтнинг» набрал 72 очка и поднялся на второе место в Атлантическом дивизионе. «Эвеланш» идет третьим в Центральном дивизионе, оставшись с 61 очком.

«Тампа-Бэй» 16 февраля сыграет в гостях против «Аризоны», «Колорадо» в этот же день предстоит выездная встреча с «Миннесотой».

источник: «Советский спорт»
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