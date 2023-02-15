Отец Александра Овечкина скончался на 72-м году жизни

Отец нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил сам Александр, разместив сообщение в соцсетях.

«Сегодня не стало моего отца. Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время. Спасибо», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Михаил Овечкин был госпитализирован 10 января с обострением хронической болезни – расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у Михаила Овечкина было обнаружено злокачественное новообразование и он был переведен в профильную больницу.