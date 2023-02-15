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«Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом» благодаря дублю Картаева 

Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся в Омске.
15 февраля 2023 18:40
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Салавата Юлаева» обыграли «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Отметим, что за уфимский клуб дубль оформил Владислав Картаев (10-я и 33-я минуты), одну шайбу забросил Николай Кулемин (60). Омская команда ответила голом Риде Буше (59).

Таким образом, команда Виктора Козлова поднимается на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков после 64 проведенных игр. Подопечные Михаила Кравеца располагаются на шестом месте, имея в своем активе 77 очков после 63 встреч.

Добавим, что 18 февраля «Салават Юлаев» примет на своей арене «Сибирь», 17 февраля «Авангард» сыграет дома с «Нефтехимиком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы:

0:1 – Картаев (Мухамадуллин, Санников), 09:52

0:2 – Картаев (Санников, Тимкин), 32:40

1:2 – Буше, 58:48

1:3 – Кулемин (Шмелев), 59:24

Вратари: Демченко – Кареев

источник: «Советский спорт»
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