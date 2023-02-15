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Вудкрофт - о победе над «Барысом»: Парни играли правильно, за что были вознаграждены

Минское «Динамо» обыграло своего соперника со счетом 5:2.
15 февраля 2023 20:09

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт дал комментарий после побед своей команды над «Барысом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Как я и ожидал, «Барыс» сражался. Парни играли правильно, за что были вознаграждены. Это большие два очка в матче с серьезным соперником, которого мы очень уважаем», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Таким образом, «Динамо» прервало серию из трех поражений и, набрав 65 очков, занимает восьмое место в Западной конференции, опережая «Спартак» на пять очков в борьбе за последнюю путевку в плей-офф.

«Барыс» с 59 очками замыкает турнирную таблицу на Востоке и лишился шансов попасть в плей-офф.

18 февраля минское «Динамо» примет нижегородское «Торпедо», а «Барыс» на выезде сыграет с «Куньлунь Ред Стар». Регулярный чемпионат завершится 26 февраля.

источник: КХЛ
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