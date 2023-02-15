Скабелка выразил разочарование поражением от минского «Динамо»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка дал комментарий после поражения своей команды от минского «Динамо» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сложно комментировать такой матч. Хочу поблагодарить болельщиков, что несмотря на такой результат поддерживают команду. По игре даже не знаю», — приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Таким образом, «Динамо» прервало серию из трех поражений и, набрав 65 очков, занимает восьмое место в Западной конференции, опережая «Спартак» на пять очков в борьбе за последнюю путевку в плей-офф.

«Барыс» с 59 очками замыкает турнирную таблицу на Востоке и лишился шансов попасть в плей-офф.

18 февраля минское «Динамо» примет нижегородское «Торпедо», а «Барыс» на выезде сыграет с «Куньлунь Ред Стар». Регулярный чемпионат завершится 26 февраля.